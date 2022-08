Les transports à Lyon

Dans cet article nous vous proposons un condensé de tous les transports disponibles sur la métropole lyonnaise. Cet article pourra faire l’objet de mises à jour.

Arriver à Lyon depuis l’aéroport

L’aéroport international de Lyon-Saint-Exupéry (LYS), situé à 25 km à l’est de la ville, est une des principales plate-formes aéroportuaire du pays et dessert de nombreuses villes françaises, européennes et internationales. Il possède sa propre gare TGV (voir ci-dessous) avec des trains TGV directs vers Paris, Marseille et d’autres villes.

Aéroport Lyon-Saint-Exupéry

Lorsque vous arrivez à Lyon St Exepury, plusieurs solutions s’offrent à vous pour rejoindre le centre-ville ou ses environs. En moyenne, il faut compter entre 1,5 et 2 heures entre le débarquement de l’avion et l’arrivée dans le centre-ville de Lyon.

L’aéroport est situé à environ 25km au sud-est du centre de Lyon, sur la commune de Colombier-Saugnieu. Selon le mode de transport choisi, il faut en moyenne entre 25 et 30 minutes pour se rendre de l’aéroport au centre-ville.

L’aéroport de Lyon est relativement petit et bien fichu, ce qui permet de se déplacer facilement, que vous arriviez ou partiez de l’un de ses terminaux. Grâce aux efforts d’expansion et de rénovation qui ont vu l’inauguration d’un nouveau terminal en 2017, LYS est devenu plus accessible et plus confortable ces dernières années.

L’aéroport de Lyon dispose de deux terminaux, numérotés T1 et T2. Les terminaux sont adjacents l’un à l’autre et reliés par des couloirs intérieurs, ce qui facilite les liaisons à pied. Les portes de départ sont situées à l’étage, les zones d’arrivée se trouvant au rez-de-chaussée. La gare SNCF et TGV est située derrière les terminaux, et est également facilement accessible par une passerelle dédiée.

Train Rhônexpress vers le centre ville

Depuis l’aéroport de Lyon, se rendre au centre ville en utilisant les transports publics est relativement facile et rapide. La solution la plus simple est de prendre la ligne de tramway Rhône Express de l’aéroport à la station Lyon-Part Dieu (ou l’inverse). Depuis Part Dieu, vous pouvez prendre un métro ou un bus pour le centre ville. Le tram quitte l’aéroport depuis la gare SNCF et peut être rejoint par une navette depuis n’importe quel terminal. Le trajet dure un peu moins de 30 minutes dans chaque sens. Vous pouvez réserver vos billets à l’avance sur le site Internet de Rhône Express, ou les acheter directement à l’aéroport ou dans la plupart des gares.

Prenez le train Rhônexpress directement depuis l’aéroport jusqu’à Vaulx-en-Velin La Soie et changez pour la ligne A du métro, ou jusqu’à Lyon Part-Dieu pour la Gare de Lyon Part-Dieu SNCF et pour rejoindre votre hôtel ou toute autre destination à Lyon. Les billets aller simple pour adultes coûtent environ 16€ pour le trajet de 30 minutes.

Transfert aéroport privé

ELIT Transports offre un excellent service de transfert d’aéroport : réservez votre transfert en ligne, votre chauffeur vous accueille dans la zone des arrivées de l’aéroport avec un panneau portant votre nom, vous aide à porter vos bagages et vous conduit à votre destination dans une voiture ou un van allemand de modèle récent. Quatre classes de service, avec des prix approximatifs :

Si votre vol est en retard, le chauffeur le saura et s’organisera en conséquence. Il n’y a pas de supplément pour le temps d’attente. Si vous devez annuler, vous pouvez le faire sans pénalité jusqu’à une heure avant l’heure de prise en charge prévue.

Le train

Gare de Lyon Part-Dieu SNCF

La gare principale de Lyon, située au 5, place Charles Béraudier, à 2,5 km à l’est de la place Bellecour (carte), dessert les TGV longue distance ainsi que les TER régionaux Rhône-Alpes. La gare est reliée au reste de Lyon par la ligne B du métro, le train Rhônexpress de l’Aéroport Lyon Saint-Exupéry, et les trams T1, T3 et T4.

Gare de Lyon Saint-Exupéry TGV

De nombreux trains TGV arrivent et partent de la gare la plus récente de Lyon, la Gare de Lyon Saint-Exupéry TGV, située dans l’Aéroport Lyon-Saint-Exupéry, à 30 km à l’est de la Place Bellecour de Lyon (carte). La gare TGV est située à 300 mètres à l’ouest du terminal principal de l’aéroport. Le Tram RX relie la gare TGV de l’aéroport au centre ville.

Gare de Lyon-Perrache SNCF

Cette gare du centre-ville, située au 14 Cours de Verdun, à 1,2 km (3/4 mile) au sud-ouest de la Place Bellecour, le long de la rue Victor-Hugo (plan), dessert les trains locaux, régionaux et certains trains nationaux, mais la plupart des TGV arrivent et partent des deux autres gares de Lyon.

Transports publics de Lyon

TCL est l’organisme qui gère les quatre lignes de métro, les cinq lignes de tramway, les deux funiculaires et plus de 130 lignes de bus de la ville de Lyon. Un ticket TCL est valable une heure dans une direction, et vous permet d’aller partout où vous voulez sur le réseau, par n’importe quel moyen.

Le site web des TCL propose un planificateur de voyage très utile. En savoir plus…

N’oubliez pas que vous devez valider votre ticket à chaque fois que vous montez dans le système TCL et à chaque fois que vous passez d’un mode de transport à un autre (sauf lorsque vous changez de ligne de métro).

Tarifs

Un ticket standard coûte 1,80€ lorsqu’il est acheté avant le voyage (2€ si vous l’achetez au chauffeur dans un bus), mais TCL propose une variété de tickets Liberté spéciaux et de cartes de transport qui peuvent vous faire économiser de l’argent si vous prévoyez d’effectuer plusieurs voyages dans la même journée ou soirée.

Le métro à Lyon

Le métro de Lyon est probablement la meilleure solution pour se déplacer d’un point à un autre en tant que visiteur. Constitué de quatre lignes qui relient le centre ville et les banlieues proches, le métro dessert des sites et des zones populaires comme le Vieux Lyon, la place Bellecour et le quartier de la Presqu’île, l’Hôtel de Ville et le quartier de la Croix-Rousse. Il est également relié aux deux gares ferroviaires et TGV de la ville, Lyon-Part Dieu et Perrache. Deux lignes de funiculaires partent également du Vieux Lyon.

Heures d’ouverture : Le métro fonctionne tous les jours entre 5 heures et 12 heures du matin. Itinéraires : Les lignes de métro C et D sont les plus utiles pour les touristes, car elles s’arrêtent aux sites mentionnés ci-dessus en plus de nombreux autres points d’intérêt. En outre, les deux lignes de funiculaire (F1 et F2) offrent un excellent (et charmant) moyen de gravir la colline escarpée du Vieux Lyon pour atteindre soit les anciennes arènes romaines et le musée gallo-romain, soit Fourvière, avec sa basilique et ses points de vue panoramiques.

Billets et tarifs : Les billets du métro peuvent également être utilisés pour les bus, les tramways et les deux lignes de funiculaire. Un billet simple acheté dans une station ou chez un vendeur autorisé coûte actuellement 1,90 euros. (Le billet coûte 2,20 euros s’il est acheté directement dans le bus.) Un billet est valable pour une correspondance gratuite (et un aller-retour) dans l’heure qui suit, mais le billet doit être validé à chaque correspondance. Les carnets de 10 tickets coûtent actuellement 17,60 euros, et une carte journalière illimitée (pour 24 heures) coûte 3,20 euros. Enfin, les tickets individuels de funiculaire (valables pour un aller-retour sur l’une ou l’autre ligne de funiculaire) coûtent actuellement 3 euros.

En savoir plus : Plan du métro de Lyon

Le Tramway à Lyon

Le réseau de tramway de Lyon offre un autre moyen pratique de se déplacer, mais comme il dessert principalement les limites de la ville et les banlieues proches, il n’est pas particulièrement utile pour explorer les attractions touristiques les plus populaires de la ville. Toutefois, si vous choisissez d’économiser de l’argent en séjournant dans un quartier plus calme et plus résidentiel ou si vous devez vous déplacer rapidement entre l’aéroport et les gares locales, le tramway peut être une bonne option. Le système de billetterie est le même que pour les métros et les bus, et les trams sont couverts par la Lyon City Card.

Prendre le bus

Bien qu’il puisse être inutile de prendre le bus pendant votre voyage à Lyon, ils peuvent être utiles dans certains cas. Pour certains voyageurs, notamment les visiteurs à mobilité réduite, ils constituent un mode de transport confortable et accessible, et leur large couverture signifie que vous pouvez les prendre presque partout. Il y a plus de 100 lignes de bus et de trolleybus qui circulent dans la ville, les banlieues et les villes environnantes. Des services de bus de nuit sont également disponibles.

Si vous pensez vouloir ou devoir voyager en bus à Lyon, consultez les horaires et les itinéraires du réseau TCL, ou utilisez le planificateur d’itinéraire pratique en anglais (probablement la meilleure option pour les visiteurs). En cas de doute, utilisez Google Maps ou une autre application de navigation pour tracer votre trajet.