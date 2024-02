Lyon City Guide

Explorer Lyon ne signifie pas seulement s’intéresser à son riche patrimoine historique.

Sa situation unique entre la Saône et le Rhône fait du confluent de ces deux fleuves le centre d’une zone urbaine dynamique, pleine de petits cafés, de restaurants, de boutiques et de rues piétonnes attrayantes.

Aucune visite de la ville n’est complète sans avoir visité le nouveau Musée des Confluences, une conception monumentale et déconstructiviste de métal et de verre, dédiée aux sciences naturelles, à l’anthropologie et aux sciences de la Terre, située à l’extrémité sud de la Presqu’ile, là où le Rhône et la Saône se rencontrent.

Au départ de Lyon, vous pouvez également opter pour un Beaujolais Gourmet Wine Tour, qui comprend des dégustations et la visite d’un village du 12e siècle, ou pour un Food Tasting Walking Tour, qui vous permettra de découvrir la scène culinaire lyonnaise en compagnie d’un guide local et de visiter les hauts lieux de la gastronomie de la ville. Un certain nombre d’entreprises telles que Viator proposent ces excursions.

Lyon organise plusieurs festivals et événements spéciaux tout au long de l’année. L’un des plus populaires est la Fête des Lumières de la ville, un événement de quatre jours qui culmine aux alentours du 8 décembre et qui commémore le fait que Lyon a été épargnée par la peste en 1643. Les principaux bâtiments sont illuminés ou présentent des effets lumineux spéciaux sur leurs façades, et les habitants de toute la ville placent des bougies sur le rebord de leurs fenêtres.

Pour explorer tout ce que Lyon a à offrir, que ce soit à pied ou en utilisant le vaste réseau de transports publics, il est conseillé de rester aussi central que possible.